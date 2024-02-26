المبرقع: بطولة آسيا للقوس والسهم أثبتت قدرة العراق على تنظيم البطولات

2024-02-26 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الشباب والرياضة، أن نجاح بطولة آسيا للقوس والسهم أثبتت قدرة العراق على احتضان وتنظيم مختلف البطولات والمحافل الرياضية الدولية.وقال أحمد المبرقع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" بطولة آسيا للقوس والسهم أسهمت في إرسال رسائل عديدة مفادها أن بغداد الحضارة والعلم والثقافة والمقدسات، التي تحتضن هذه البطولة لأول مرة في تاريخها، قادرة ومستعدة ، على احتضان وتنظيم مختلف البطولات".وأضاف المبرقع أن" حصول البطولة على إشادات كبيرة من قبل الدول المشاركة فضلاً عن الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، التي أثنت على حسن التنظيم، وقدرة بغداد على احتضان الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، والذي ترجمته عبر بطولة آسيا بالقوس والسهم، مشدداً على أن كل الرياضات تحظى باهتمام ورعاية الوزارة، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الألعاب، وليس هنالك انحياز لأي رياضة على أخرى".