القبض على أحد طرفي المشاجرة في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل ببغداد

2024-02-26 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على أحد طرفي المشاجرة في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوكالة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بجهود استخبارية استثنائية نفذت وكالة الاستخبارات بالاشتراك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية عملية نوعية للبحث والتحري عن أطراف المشاجرة في العاصمة بغداد التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد، أسفرت خلالها عن القاء القبض على أحد المتهمين (القتلة) وتضبط معه السلاح والعجلة المستخدمة في الحادث".

وتابع، أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحة اشتراكه في الحادث وقيامه بإطلاق النار باتجاه المجني عليه"، مشيراً إلى أنه "تم إحالة المتهم الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".