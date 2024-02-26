بالأرقام.. هيئة الإعلام تكشف المؤشرات الإعلامية للزيارة الشعبانية

2024-02-26 13:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، عن المؤشرات الإعلامية للزيارة الشعبانية في مدينة كربلاء المقدسة بذكرى ولاة الإمام المهدي (ع).

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " 119 إعلامياً وأكثر من 100 كاميرا وثقت الزيارة الشعبانية في مدينة كربلاء المقدسة بذكرى ولاة الإمام المهدي عليه السلام".

واضاف، أن "16 جهاز وعجلة بث مباشر نقلت وقائع الزيارة في مدينة كربلاء المقدسة على الهواء مباشرة عبر 119 صحفياً، و102 كاميرا فوتوغرافية وفيديوية".

ولفت الى، أن "الصحفيين المحليين الذين شاركوا في التغطية كان بواقع 91 صحفياً عراقياً و28 صحفياً أجنبياً، يعملون لصالح 27 وكالة إخبارية و 68 قناة تلفزيونية".