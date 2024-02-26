2024-02-26 13:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، باندلاع حـريق كبير بسوق حي الزهراء في محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "حريقًا كبيرًا اندلع في سوق حي الزهراء بالجانب الايسر من الموصل"، مبينا ان "الحريق تسبب باضرار مادية كبيرة".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني والاطفاء هرعت الى محل الحادث لاحتواء الحريق".

واظهر مقطع فيديو تلقته "بغداد اليوم"، "السنة اللهب والدخان تتصاعد، في ظل تجمهر وهلع المواطنين".





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