صدور أمر قبض بحق متهمين بالاختلاس في صحة صلاح الدين

2024-02-26 13:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أصدرت محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهــة، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، امراً بالقبض بحق متهمين بالاختـلاس في دائرة صحة المحافظة.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين ضبطت حالة تلاعب بارتكاب مخالفات في صرف مبلغ مالي مقداره (2,563,400,000) ملياران وخمسمائة وثلاثة وستين مليون وأربعمائة الف دينار، بموجب تخويل مزور لإحدى الشركات المجهزة للأجهزة الطبية".

وأضاف البيان، "كما ضبطت حالة تلاعب في تنظيم عقود ووصولات شراء وهمية مع أحد مكاتب الأدوية في محافظة نينوى لتجهيز مواد طبية ومختبريـة بمبلغ مالي مقداره (1,308,499,000) مليار وثلاثمائة وثمانية ملايين دينار واربعمائة وتسعة وتسعين الف دينار، فضلا عن متهمين من أصحاب الصيرفات لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصي دون معرفة الجهات أو الأشخاص الذين صرفت لهم تلك الأموال".

واكد، أن "القضية مازالت قيد التحقيق والإجراءات مستمرة فيها وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".