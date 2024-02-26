امرأة كردية تثأر لوالدها القتيل بأربع اطلاقات نارية في جسد القاتل

2024-02-26 14:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، بإصابة رجل بـأربع إطلاقات نارية من قبل امرأة داخل إحدى المؤسسات الحكومية في محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "رجلا أصيب بجروح خطيرة بعد أن فتحت امرأة مسلحة النار عليه داخل مبنى دائرة الأحوال الشخصية في ناحية (كردسين) التابعة لقضاء عقرة ضمن محافظة دهوك".

وأضاف، أن "المعلومات الواردة تفيد بأن المصاب سبق وأن قتل والد الجانية"، مؤكدا أن "القوات الأمنية ألقت القبض عليها".