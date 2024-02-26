تصريح وزيرة المالية بشأن رواتب موظفي الاقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية

2024-02-26 14:12:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزيرة المالية طيف سامي الاثنين أن إطلاق رواتب موظفي اقليم كوردستان للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء. وقالت سامي خلال اجتماعها مع اللجنة المالية وحضره مراسل قناة الثامنة إن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل ، مبينة أن إطلاق رواتب موظفي الإقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء، واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة". وأكدت أن الوزارة بدأت إطلاق تمويل الموازنة التشغيلية، لافتة الى أن جداول موازنة 2024 سترسل قريباً الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها الى البرلمان. وقال مصدر في وزارة مالية اقليم كوردستان لقناة الثامنة في وقت سابق ان وزارة المالية العراقية طلبت من وزارة المالية