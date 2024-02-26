اجتماع في باريس لدعم اوكرانيا في حربها ضد روسيا

2024-02-26 14:12:11 - المصدر: قناة الثامنة

اجتماع لنحو عشرين دولة في باريس، يؤكدون دعمهم مجددا الى اوكرانيا في حربها ضد روسيا، في حين ان روسيا مازالت متقدمة على جبهات القتال. بعد دخول الحرب الروسية الاوكرانية عامها الثالث، يجتمع اليوم نحو عشرين رئيس دولة وحكومة، معظمهم أوروبيون في باريس، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتاكيدهم مجددا على دعم اوكرانيا. وقبيل الاجتماع بيوم، قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في حديثه أمام لجنة منتدى أوكرانيا 2024 في كلمة موجهة الى حلفائه المجتمعين في قصر الإيليزيه عبر الفيديو ان انتصار بلاده في الحرب الروسية الاوكرانية يعتمد على مدى الدعم المقدم الى كييف. واكد فولوديمير زيلينسكي: " لدينا خطة واضحة