2024-02-26 14:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29782 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وبلغ عدد الجرحى 70043 منذ بدء القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة المحاصر. ووفقا لوزارة الصحة، فقد ارتكب “الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدا و164 إصابة خلال […]

ظهرت المقالة حصيلة جديدة .. اكثر من 29 الف شهيد منذ اندلاع الحرب في غزة أولاً على ايرث نيوز.