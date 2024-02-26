2024-02-26 14:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، عن المؤشرات الإعلامية للزيارة الشعبانية في مدينة كربلاء المقدسة بذكرى ولاة الإمام المهدي (ع). وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إن ” 119 إعلامياً وأكثر من 100 كاميرا وثقت الزيارة الشعبانية في مدينة كربلاء المقدسة بذكرى ولاة الإمام المهدي عليه السلام”. واضاف، […]

ظهرت المقالة هيئة الإعلام تكشف بالأرقام المؤشرات الإعلامية للزيارة “الشعبانية” أولاً على ايرث نيوز.