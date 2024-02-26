2024-02-26 14:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

نشرت صحيفة سبورت تفاصيل المحادثة التي تمت بين حكم مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية وغرفة تقنية الفيديو أثناء إلغاء هدف لوكاس فاسكيز في شوط المباراة الأول. وشهدت المباراة جدلا تحكيميا عندما قام الحكم إسيدرو دياز بإلغاء هدف فاسكيز أمام إشبيلية بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب خطأ من ناتشو ضد المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، […]

ظهرت المقالة نشر حديث حكم مواجهة ريال مدريد ضد إشبيلية مع حكم “الفار” وتلفزيون الريال ينفجر غضبا أولاً على ايرث نيوز.