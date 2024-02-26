2024-02-26 14:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يستعد مدافع منتخبنا الوطني ريبين سولاقا، لالتحاق بتدريبات فريقه الجديد سيئول الكوري الجنوبي. وسبق وأن وقع سولاقا عقده مع فريقه الجديد في هذا الشهر، ليبدأ تجربة جديدة في الملاعب الآسيوية. وتعاقد نادي سيئول الكوري الجنوبي مع اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد، الذي انضم للفريق بصفقة انتقال حر. ويمتلك سولاقا (31 عاماً) 25 مباراة دولية […]

ظهرت المقالة مدافع المنتخب الوطني يزامل لاعب مانشستر يونايتد السابق أولاً على ايرث نيوز.