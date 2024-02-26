2024-02-26 14:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الإثنين، إن إسرائيل لم تمتثل لأمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات العاجلة للأشخاص اليائسين في قطاع غزة، بعد شهر من صدور حكم تاريخي في لاهاي يأمر إسرائيل بتخفيف حدة حربها. في رد أولي على دعوى جنوب أفريقيا القانونية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، […]

ظهرت المقالة هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بمنع المساعدات عن سكان غزة أولاً على ايرث نيوز.