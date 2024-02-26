المالية النيابية تعلن الاتفاق على تنفيذ فقرات التعيينات والعقود في موازنة 2024

2024-02-26 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن الاتفاق على تنفيذ فقرات التعيينات والعقود في موازنة 2024.

وقال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني خلال استضافة اللجنة وزيرة المالية طيف سامي، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم الاتفاق مع وزيرة المالية على إبقاء فقرات موازنة 2023 المتعلقة بالتعيينات والعقود فاعلة وتنفيذها خلال 2024".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن استضافة وزيرة المالية طيف سامي لبحث ملف التمويل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني بدءت الاجتماع مع وزيرة المالية طيف سامي".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع جاء لبحث ملف التمويل وغيره من الملفات المهمة".