المالية النيابية تبحث مع طيف سامي تمويل المشاريع وجداول موازنة 2024

2024-02-26 14:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، مع وزيرة المالية طيف سامي تمويل المشاريع وجداول موازنة 2024.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية استضافت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، في مقر اللجنة لمناقشة موضوع تمويل المشاريع وعدد من الملفات"..

واكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني خلال الاستضافة، بحسب البيان، "أهمية إيجاد الحلول المناسبة المتعلقة بتمويل التخصيصات المالية للمشاريع الحكومية لتنفيذها"، مشيرا إلى "ضرورة صرف جميع المستحقات المالية للمؤسسات والوقوف على أسباب تلك المعوقات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لديمومة التمويل".

وشدد العطواني، على "تسليم جداول موازنة العام 2024، إلى مجلس النواب قبل نهاية العام للتصويت عليها".

من جهتها قدمت وزيرة المالية، خلال اللقاء، "شرحا مفصلا عن تمويل مشاريع موازنة العام 2023، وإيضاح سقف الانفاق"، مؤكدة "تمويل مشاريع الموازنة 2023".

وشددت سامي على "ضرورة تطبيق النصوص الواردة في القانون"، لافتة الى "وجود معوقات في تمويل بعض التخصيصات المالية المتعلقة بالأمانات والسيولة وتجاوز ذرعات العمل"، مؤكدة انه "سيتم ارسال موازنة العام 2024، خلال مدة قريبة".

وناقشت اللجنة، وفقًا للبيان، "موضوع تطبيق إجراءات الدفع الإلكتروني (pos)"، متسائلة عن "تمويل موازنة 2023 التشغيلية والاستثماريّة، فضلا عن موازنة العام 2024، التشغيلية وإجراءات التمويل وسقوف الإيرادات والعجز وإضافة الكلف المالية".