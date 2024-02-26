مصدر للثامنة: حكومة الاقليم ستطالب واشنطن ببقاء قواتها في كوردستان

2024-02-26 15:00:12 - المصدر: قناة الثامنة

يجتمع وفد حكومة اقليم كوردستان في الولايات المتحدة اليوم مع وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن. وقال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الاميركية ان بلينكن سيجتمع مع وفد حكومة الاقليم، مشيرا الى ان الوفد سيجري لقاءات عدة مع مسؤولين اميركيين بارزين في البيت الابيض ووزارة الخارجية والكونغرس. واضاف ان الاجتماعات بين الجانبين ستركز على تطوير العلاقات بين الاقليم واميركا واخر التطورات في العراق والمنطقة. ووصل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع وفد مرافق له يوم امس، الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين الاميركيين البارزين في البيت الابيض ووزارة الخارجية والكونغرس. ويزور وفد رفيع المستوى لحكومة اقليم كوردستان، الولايات المتحدة، برئاسة رئيس