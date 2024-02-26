معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب يستعرض 7 أجنحة دولية 5 مارس المقبل

2024-02-26 15:03:05 - المصدر: معرض دبي الدولي

تضم الأجنحة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين والهند وروسيا والبرتغال وتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة(ARAB NEWSWIRE) -- يخصص معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط، على مدار ثلاثة أيام 7 أجنحة عرض دولية متميزة تستعرض أبرز اتجاهات الصناعة وأحدث التطورات التقنية والمنتجات الخشبية لتلبية متطلبات أكثر من 15000 زائر هذا العام.

تنطلق فعاليات الدورة العشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 682 عارض محلي وعالمي من ما يزيد عن 42 دولة حول العالم.

توفر الأجنحة الدولية منصة فريدة أمام العارضين لاستعراض أحدث المنتجات والتطورات في القطاع. وتشمل الدول المشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا واسبانيا والصين والهند وبولندا وروسيا والبرتغال ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى والدول الأوروبية ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا. ويسلط كل جناح الضوء على أحدث ابتكاراتهم ومنتجاتهم وتقنياتهم في صناعة الأخشاب وآلات النجارة، مما يعزز النمو على مستوى الصناعة.

يعد معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب واحداً من سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، حيث تم تنظيم الدورة الثامنة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض ديسمبر 2023، كما سيتم تنظيم الدورة الأولى من المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، والتي تقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2024، وتعد هذه المعارض من الأحداث المميزة والثابتة على أجندة المصدرين للأخشاب واللاعبين الرئيسيين في القطاع من مختلف دول العالم.

ويسلط المعرض الضوء على الممارسات المسؤولة بيئياً في القطاع ويستعرض تقنيات تصنيع وتوريد الأخشاب المستدامة. بهدف تعزيز الاستدامة في قطاع الأعمال الخشبية.

يجمع معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب مئات العارضين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد إلى جانب موردي وتجار وموزعي مواد البناء المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين.

كما يتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج تشمل الخشب المنشور، والخشب الهندسي، والألواح الليفية، والخشب الرقائقي، والألواح، إلى جانب استعراض الأدوات والملحقات، والآلات الخشبية، والمواد الكاشطة، والطلاءات الخشبية.

فعاليات مصاحبة

ويقدم "معرض دبي الدولي للأخشاب" باقة من الفعاليات، أبرزها المؤتمر الذي يضم جلسات نقاشية وكلمات رئيسية يشارك فيها نخبة الخبراء وكبار المسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاع، بهدف تبادل الآراء والخبرات حول آخر المستجدات والاتجاهات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ومن الفعاليات المميزة للمشاركين، تنظيم اجتماعات B2B وتسهيل اللقاءات الثنائية بين الشركات والعملاء، لتعزيز التواصل بينهم، وزيادة فرص إبرام الصفقات والمبادلات التجارية في المستقبل.

وجدير بالذكر أن المعرض يحظى بدعم رسمي من جمعيات ومؤسسات وشركات رائدة محلية وعالمية، منها French Timber ، الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث (AIMMP)، الرابطة الهندية لمصنعي وتجار آلات الأعمال الخشبية (IWMMTA)، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب اللينة، الاتحاد الأوروبي لمصنعي آلات تصنيع الأخشاب، جمعية المهندسين في الإمارات، جمعية المقاولين في الإمارات، جمعية AIMSAD للآلات، المعهد الكوري للغابات KOFPI، معرض بينه دونج الدولي للأثاث وآلات تصنيع الأخشابBinh Duong.

-انتهى-

للمشاركة أو التسجيل في المعرض، قم بزيارة https://www.woodshowglobal.com/dubai

للتواصل:

شيرين المسلمي

مدير العلاقات العامة الإعلامية

00971526998032

يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة أنباء عربية (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) –