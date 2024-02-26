2024-02-26 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم الاثنين، ان سرعة النقد الرقمي ستغطي اكبر عدد من المعاملات الكترونياً وذكر صالح لوكالة ايرث نيوز، ان “احلال نظام المدفوعات الرقمية يمثل حالة التقدم الحاصلة في انظمة المدفوعات في النظم الاقتصادية المعاصرة التي اخذت تغادر انظمة الدفع النقدي (الورقي) الا بحدود ضيقة تختص بالمعاملات […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني لـ”ايرث نيوز”: سرعة النقد الرقمي ستغطي اكبر عدد من المعاملات الكترونياً أولاً على ايرث نيوز.