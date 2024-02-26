2024-02-26 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين ، توضيحا حول ما أثير بشأن حادثتي سوق مريدي في مدينة الصدر وبغداد الجديدة، معربة عن استغرابها من توجيه الانتقادات إلى القوات الأمنية من دون رحمة وتناسي دورها الكبير في حفظ الامن. وقال المستشار الامني لوزير الداخلية اللواء سعد معن في بيان ورد “ايرث نيوز”، أنه “غالباً ما […]

ظهرت المقالة الداخلية تصدر توضيحا حول ما أثير بشأن حادثتي مريدي و بغداد الجديدة أولاً على ايرث نيوز.