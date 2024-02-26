2024-02-26 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكمًا بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها. وقالت المحكمة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “المحكمة الاتحادية العليا، نظرت، اليوم الاثنين، في الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) وأصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات ( أولاً /1/ ب ) و ( […]

ظهرت المقالة الاتحادية تحكم بعدم صحة فقرات المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها أولاً على ايرث نيوز.