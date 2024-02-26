القوات الروسية تحرر لاستوشكينو على محور أفدييفكا

2024-02-26 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت لاستوشكينو على محور أفدييفكا، وتحسّن تموضعها على طول خط الجبهة. وأضافت الدفاع الروسية أنه “في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة “المركز” الروسية، بتحرير قرية لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي”. كما قامت الوحدات أيضا بهزيمة القوى العاملة والمعدات من […]

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