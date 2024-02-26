2024-02-26 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان، مؤكداً مواصلة تصديه للطائرات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق عدة، منذ بدء تبادل إطلاق النار عند الحدود على وقع الحرب في قطاع غزة. وقال حزب الله في بيان تابعته ” ايرث نيوز” إن وحدة الدفاع الجوي للحزب أسقطت مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع “هرمس […]

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