السوداني: الجميع يتسابق لجذب القطاع الخاص إلى بلده ولن نلتفت للأصوات المشككة او المخونة

2024-02-26 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان الجميع يتسابق لجذب القطاع الخاص إلى بلده ولن نلتفت للأصوات المشككة او المخونة. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “الأخير، رعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيأة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية السكنية، وذلك خلال زيارته […]

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