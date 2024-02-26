بينها الرقابة الدوائية.. صحة النجف الأشرف تحدد موعد افتتاح 5 مراكز جديدة

2024-02-26 15:36:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حسن الفواز

حددت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، موعد افتتاح 5 مراكز صحية جديدة في المحافظة، بينها مركز الرقابة الدوائية لفحص الأدوية.

وقال مدير عام صحة النجف الأشرف، عبدالله الغزالي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة صحة النجف الأشرف تتميز بوجود المستشفيات في كل الأقضية والنواحي التابعة لها، فضلاً عن 4 مراكز صحية نموذجية".

وأضاف الغزالي، أن "الأيام المقبلة ستشهد افتتاح مركز الرقابة الدوائية لفحص الأدوية"، مشيراً إلى أنه "بالتعاون مع العتبة العلوية المقدسة تم افتتاح مركز لمعالجة الإدمان".

ولفت، إلى أن "دائرة صحة النجف الأشرف، تعتزم خلال الأسبوع المقبل افتتاح مركزين صحيين في منطقتين نائيتين بالمحافظة (منطقة الرهيمة، منطقة آل عيسى)، بالإضافة إلى مركزين صحيين داخل النجف الأشرف، أحدهما في منطقة حي الأمير والآخر على طريق يا علي عمود 245".