المندلاوي يهنئ بمناسبة ذكرى ولادة الإمـام المهدي المنتظر (عج)

2024-02-26 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد-واعهنأ رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي،اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى ولادة الإمـام المهدي المنتظر (عج) ، داعياً أن يكـون هـذا اليـوم منطلقـاً لنشـر المحبـة والخيـر والتسامح بيـن شـعوب العالـم.وذكر المندلاوي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نتقـدم بأصدق آيات التهاني وأزكى التبريكات إلى الأمتين العربية والإسلاميـة، وشعبنا العراقي العزيز، وللإنسانية جمعاء بمناسبة ذكـرى ولادة مولانـا صاحـب العصـر والزمـان الإمـام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)".وأضاف أن "هـذه المناسـبة العطـرة تدفعنـا للعمـل بكل تفـانٍ وإخلاص وإصرار مـن أجل إرسـاء قيـم العـدل والمساواة، والدفـاع عـن حقـوق المظلوميـن، ومحاربـة الفساد والمفسدين لبنـاء وطـن قـوي ومزدهـر ينعـم فيـه الشـعب بخيراته".وتابع: "ينبغـي أن يكـون هـذا اليـوم منطلقـاً لنشـر المحبـة والخيـر والتسامح بيـن شـعوب العالـم، وبشـرى خيـر للمسـتضعفين الذيـن يتوقـون للـخلاص مـن الظلم والجور".