بتهمة خيانة الأمانة.. السجن 10 سنوات لرئيس اتحاد الكرة الكويتي

2024-02-26 15:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أصدرت المحكمة الجزائية القطرية، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكما بالسجن 10 سنوات بحق رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين.

وقالت المحكمة بحسب وسائل اعلام كويتية، ان "المحكمة الجزائية القطرية أصدرت، قرارًا يقضي بمعاقبة عبدالله الشاهين، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بالحبس لمدة 10 سنوات، وتغريمه 10 الاف ريال، بالإضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته عن تهمة خيانة الأمانة، مما يستلزم إيقافه فورًا عن جميع مناصبه الرياضية الدولية والمحلية".

كما أقرت المحكمة، "بمعاقبة عصام قاسم ومنصور لمدة عامين وتغريمهما 10 الاف ريال وابعادهما من الدولة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة"، مشيرة الى "إحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة بشأن المطالبات".

المصدر: كويت 24



