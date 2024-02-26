جمهور ريال مدريد يستفز مبابي

2024-02-26 15:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استفز جمهور ريال مدريد، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قبل انتقاله المحتمل إلى صفوف الميرنغي.

ونشرت صحيفة "آس" مقطع فيديو لبيع أوشحة لجمهور الملكي أمام ملعب البرنابيو، تحمل اسم وصورة مبابي، رغم أنه لا يزال لاعبا في باريس حتى نهاية الموسم الحالي، في محاولة لاستفزاز مبابي الذي سبق له وان تقدم بطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، لحماية صوره وعلاماته التجارية المختلفة، ومنها الجمل الشهيرة التي يرددها.

ويهدف مبابي من خلال الطلب، إلى منع استغلال علاماته التجارية، حتى لا يتربح أحد من ورائه.

وسبق أن نوهت إذاعة "مونت كارلو"، الى أنه في حالة انتهاك حقوق مبابي من قبل أي متجر، سيكون من حق اللاعب الفرنسي، تقديم شكوى قانونية ضده.

وذكرت العديد من التقارير، أن "مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله مجانا إلى صفوف ريال مدريد حتى صيف 2029".

ومن المعروف أن مبابي يهتم بحقوق الصور والملكية الفكرية الخاصة به، وعلى استعداد للدخول في معارك قضائية من أجلها.

المصدر: وكالات



