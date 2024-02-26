2024-02-26 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن الشروع بتنفيذ مشروع المديرية العامة للتربية في الكرخ الثالثة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "شرعت بتنفيذ مشروع البناية الجديدة الى المديرية العامة للتربية في الكرخ الثالثة بعد تخصيص قطعة أرض مناسبة للتشييد قرب بوابة بغداد تحت إشراف المدير العام سعد صابر الربيعي".

وأضافت ان "آليات الشركة المنفذة بدأت بتهيئة الأرض للمباشرة في البناء،اليوم، على وفق سقف زمني ومعايير جودة عالية الرصانة ومتابعة وزارية مُحكمة"، مشيرة الى "أهمية هذه البناية في توفير بيئة ملائمة والعمل الإداري والتربوي في جانب الكرخ".