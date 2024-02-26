خارطة طريق.. ترقب برلماني لقرار "الاتحادية" بشان جلسة انتخاب الرئيس

2024-02-26 16:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا المرتقب سيكون خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.

وقالت النائب عن التحالف مديحة المكصوصي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الكل ينتظر ويرتقب ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان والشكوى بحق احد المرشحين لهذا المنصب".

وبينت المكصوصي، ان "ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا سيكون خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد"، مؤكدة انه "سيكون ملزم لكل الأطراف السياسية، ونعتقد ان عملية انتخاب الرئيس الجديد ستكون سريعة بعد صدور القرار المرتقب".

ومن المؤمل أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الثلاثاء جلستها للنظر بالطعون المقدمة على جلسة الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، بعد ان تم تأجيلها من قبل المحكمة الاتحادية العليا أواخر شهر كانون الثاني الماضي.