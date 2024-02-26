في خطوة هي الأولى من نوعها.. توثيق أشجار عاصرت ملوك ورؤساء العراق

2024-02-26 16:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

في خطوة هي الاولى من نوعها على مستوى العراق باشرت فرق جوالة في بيئة محافظة ديالى بتوثيق الاشجار المعمرة وفق 5 نقاط رئيسية في محاولة للحفاظ عنها من التجريف والقطع خاصة وان اغلبها يشكل معالمًا كونها عاصرت ملوك ورؤساء وكانت شاهدا على احداث مهمة.

ويقول مدير بيئة ديالى علاء العزاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، الاثنين (26 شباط 2024)، إن" دائرته باشرت في تطبيق برنامج لتوثيق الاشجار المعمرة والتي بدأت اولى مراحلها في مركز بعقوبة قبل الانتقال الى بقية المناطق".

واضاف، أن "التوثيق يجري من خلال 5 نقاط رئيسية، وهي اسم الشجرة وعمرها واعطائها رقمًا مميزًا لها وتحديد موقعها وفق الانظمة الحديثة، لافتا الى ان البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى البلاد خاصة وان سيشمل مناطق عدة من ديالى".

واشار العزاوي الى أن "الاشجار المعمرة والتي تشكل اغلبها معالمًا لمدينة بعقوبة كونها عاصرت ملوك ورؤساء ويمتد بعضها الى عقود طويلة ويشكل التوثيق حالة احترازية من اجل تفادي تجريفها او قطعها لاي سبب كان، مؤكدا ان" البيئة تسعى الى بلورة خطة حماية قانونية لها بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة".