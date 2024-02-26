ملف إغلاق المخيمات على طاولة العراق والاتحاد الأوروبي

2024-02-26 16:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر والوفد المرافق له، في مقر الوزارة وسط بغداد، لمناقشة الملفات المشتركة وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

كما شهد اللقاء، مناقشة خطة الوزارة لإغلاق مخيمات النزوح وفق التوقيتات التي أقرها مجلس الوزراء، فضلا عن دعم الاتحاد الأوروبي لخطة الوزارة وسبل تقديم الخدمات للعائدين في مناطق العودة خصوصا في مجال الصحة والتعليم وشمولهم بالمشاريع المدرة للدخل لاسيما العائدين إلى قضاء سنجار، بالإضافة إلى خطط دعم العائدين من خارج البلاد.