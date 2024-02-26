مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب يؤكد على أهمية دور المفكرين الشباب في صنع القرار

2024-02-26 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الاثنين، على أهمية دور المفكرين الشباب في صنع القرار.وذكر بيان للمجلس الأعلى للشباب، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي أكد على ضرورة ‏وضع الشباب في المكان الصحيح، وأخذ دورهم الريادي في تحقيق التنمية، باعتبارهم المحور الأساس للتنمية المستقبلية".‏وأضاف، "إذ أن تحقيق خطة التنمية المستدامة تستهدف الشباب بشكل كبير للقضاء على الفقر وخلق فرص عمل، مما يتطلب تهيئة السبل التي من شأنها تعبيد الطريق للوصول إلى أهدافهم، سيما وان الشباب هم القوة التي يجب أن تواجه تحديات التغيير المناخي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، في ظل الالتزام بالقضايا البيئية على المستوى المحلي والعالمي، مع الاستفادة من الفرص الاقتصادية، وتمكين الشباب من المشاركة في فعاليات توعوية وبيئية، عن طريق المبادرات البيئية باعتبارهم قوة محورية في دفع عجلة التغيير نحو الأفضل، وتحفيزه على تبني أساليب حياة مستدامة والعمل على الالتزام بها".وتابع: "وبذلك أصبح من الضروري الحفاظ على البيئة وإرساء دعائم الاستدامة، من خلال المشاركة في برامج وأنشطة، تسهم في حماية الموارد الطبيعية، والتقليل من مخاطر التغير المناخي، للحصول على بيئة نظيفة وآمنة وصحية لتحقيق استدامة الموارد، وذلك بمواجهة مشاكل التغير المناخي الذي أصبح من القضايا المهمة بشكل واضح".