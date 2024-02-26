برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الدولي بجامعة باريس السوربون متوفر الآن في إسطنبول

2024-02-26 16:42:25 - المصدر: جامعة باريس السوربون

بيان صحفي

أصبحت فرصة التسجيل في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الدولي؛ وهو مشروع تعاوني بين جامعة باريس السوربون وكلية BMI لإدارة الأعمال في إسطنبول (BMI Business School Istanbul)، متاحة الآن. بعد عقد الدورتين الناجحتين على نحو منقطع النظير في عامي 2022 و2023، من المقرر أن تبدأ الدورة الثالثة في شهر أكتوبر 2024.

İstanbul — يتاح الآن تقديم الطلبات للتسجيل في الفصل الدراسي القادم لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الدولي، الذي دُشن في تركيا عام 2022 من خلال التعاون بين كلية BMI لإدارة الأعمال في إسطنبول وجامعة باريس السوربون. فمن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث للبرنامج في أكتوبر 2024، بعد عمليات القبول الناجحة في سبتمبر 2022 وأكتوبر 2023 التي جذبت اهتمامًا كبيرًا.

مجموعة متنوعة من الطلاب من تركيا وجميع أنحاء العالم

في أثناء عقد الدورتين الأوليين لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الدولي، اللتين شهدتا أكثر من مائة طلب تقدّم على المستوى الدولي، شارك كبار المسؤولين التنفيذيين من بعض أبرز الشركات الرائدة في تركيا. كما استضاف البرنامج مسؤولين تنفيذيين من دول مثل أذربيجان وروسيا وكازاخستان والعراق وأوزبكستان ودبي ومصر. ويهدف البرنامج، الذي يستهدف تلبية احتياجات المديرين من المستويين المتوسط والعالي، إلى تنمية قدرات المشاركين ليصبحوا قادة أعمال مزودين برؤى إستراتيجية وبصيرة ثاقبة، ومستعدين للتفوق في قطاع الأعمال العالمي سريع التطور والأسواق التنافسية.

ماجستير في إدارة الأعمال الدولية يمتد من إسطنبول إلى باريس وبراغ

يُعد برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الدولي برنامج دبلوم مُصممًا للمسؤولين التنفيذيين الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ويتألف من 14 وحدة دراسية وأطروحة. وتُقدّم 11 وحدة دراسية منها في إسطنبول، بينما يحضر الطلاب وحدتين في جامعة السوربون في باريس ووحدة واحدة في جامعة براغ للاقتصاد.

يمتد البرنامج لمدة عام واحد، وتُعقد فيه 14 وحدة تدريبية على مدار أربعة أيام فقط كل شهر، ويتضمن موضوعات أساسية مثل الاقتصاد والقانون وتمويل الشركات، إضافة إلى وحدات متخصصة مثل نظم المعلومات الإدارية في العصر الرقمي، والإدارة عبر الثقافات، وريادة الأعمال، والقيادة. ويتولى عقد هذه الدورات أساتذة متميزون من مؤسسات عالمية بما في ذلك كلية السوربون لإدارة الأعمال، وجامعة جورج تاون، وجامعة فرايبورغ، وجامعة البوسفور (بوغازيتشي)، وجامعة الشرق الأوسط التقنية (METU)، وجامعة إسطنبول التقنية (ITU)، مما يقدم تجربة تعليمية متميزة غنية بالخبرات ومتنوعة.

أكثر من مجرد برنامج دبلوم

صُمم هذا البرنامج المميز لضمان استفادة المسؤولين التنفيذيين من التدريب في المؤسسات التعليمية المرموقة في الخارج ومشاركتهم في عمليات المحاكاة التي تغطي ديناميات بيئة الأعمال الدولية، وأساليب التفاوض المتقدمة، والإدارة الإستراتيجية. وعلاوة على ذلك، يوفر برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الدولي إمكانية الوصول إلى شبكة الخريجين الدولية الواسعة النطاق بجامعة السوربون. كما يُمنح الخريجون الذين يتمون الدورة التدريبية المكونة من 14 وحدة والأطروحة بنجاح شهادة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الدولي، ويحصلون أيضًا على شهادة السنة الثانية من درجة الماجستير (M2) من جامعة باريس السوربون، ويرمز هذا إلى استعدادهم لبدء رحلتهم في عالم الأعمال العالمية وقدرتهم على القيادة بامتياز.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 9 يونيو 2024

باب التقديم مفتوح الآن للفصل الدراسي الجديد لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الدولي، والذي شهد قبولًا مذهلًا لأكثر من 100 طلب في أول فصلين دراسيين له. يُحث المرشحون المحتملون على التقديم عبر الإنترنت، وإرسال وثائق التقديم الخاصة بهم للاستفادة من الخصومات المقدمة خلال فترة التسجيل المبكر.

يمكن الاطلاع على خصومات التسجيل المبكر والمعلومات التفصيلية حول البرنامج على موقعهم الإلكتروني www.bmieducation.com.

للتواصل، يُرجى ذكر التالي: الاسم واسم العائلة والبريد الإلكتروني

Dr. Emirhan Altunkaya - emiraltunkaya@bmieducation.com