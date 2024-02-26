2024-02-26 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

القاضي (حيدر حنون): الهيئة أعدت مسودة القانون ونأمل من مجلس النواب الإسراع في سنه وإقراره حنون: نعمل مع المجتمع المدني على وضع برامج طويلة الأمد تؤسس لمجتمعٍ خالٍ من الفساد ممثلو المجتمع المدني يشددون على دعمهم في الرصد والرقابة تحت شعار “العراق بيئة غير آمنة للفساد” أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) دور […]

ظهرت المقالة النزاهة والمنظمات المدنية تؤكدان أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة أولاً على ايرث نيوز.