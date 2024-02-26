2024-02-26 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة أربعة منتخبات من خارج الإقليم. وتقام البطولة بمدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 20 آذار المقبل بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية والأردن والعراق والإمارات إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوف وتلبيةً لدعوة اتحاد غرب آسيا لهم للمشاركة في هذه النسخة. […]

ظهرت المقالة بمشاركة العراق.. 4 منتخبات ضيوف ثقيلة في غرب آسيا تحت 23 عاماً أولاً على ايرث نيوز.