أمير قطر يعزي مسعود بارزاني بوفاة شقيقته

2024-02-26 17:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدمت دولة قطر، يوم الاثنين، التعازي الى اقليم كوردستان بوفاة شقيقة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني، استقبل في مصيف صلاح الدين، سلطان بن مبارك الكبيسي، سفير قطر لدى العراق".

وأضاف البيان؛ أنه "خلال اللقاء الذي حضره حسين بن علي الفضالة، القنصل العام القطري في أربيل، نقل السفير القطري في العراق تحيات وتعازي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري إلى الرئيس بارزاني بوفاة السيدة (زكية مصطفى بارزاني)، شقيقة الرئيس بارزاني".

واشار البيان الى ان "الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين الجانبين كانت محوراً آخر للاجتماع".