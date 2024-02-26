قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد يعلن نجاح زيارة النصف من شعبان

2024-02-26 17:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن قائد عمليات الفرات الأوسط بهيئة الحشد الشعبي علي الحمداني، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث تذكر خلال الزيارة.

وقال بيان للهيئة نقلا عن الحمداني خلال مؤتمر صحفي، تلقته "بغداد اليوم": "نبارك للعتبات المقدسة وابطال الحشد الشعبي والقوات الأمنية هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في زيارة النصف من شعبان على مستوى الامن والخدمات دون تسجيل حوادث تذكر، وعدم تسجيل أي خروق امنية او حالات او تزاحم بين الزوار".

وأضاف أن "من نقاط القوة في هذه الزيارة التخطيط العالي والتحضيرات المبكرة من هيئة الحشد الشعبي والدقة في تنظيم الخطط والمهام الأمنية والخدمية الموكلة لكافة تشكيلات وصنوف الهيئة، فضلا عن حضور القائد للقوات المسلحة للاشراف والتوجيه والاطلاع على حركة القطعات".

ونوه الحمداني بـ"التنسيق العالي بين هيئة الحشد الشعبي وكافة المؤسسات الأمنية والعتبات والمؤسسات التي تواجدت"، مبينا أن "العمل لم يقتصر على قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بل شمل قيادة عمليات بغداد وعمليات سامراء"، وفقا للبيان.

واعرب قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي عن شكره لـ"الإعلاميين الابطال الذين نقلوا للمتلقي الأمان العالي وسير الزوار وحركتهم رغم الاعداد الكبيرة وسط أجواء روحانية وايمانية نظرا لمرونة الخطة الأمنية"، بحسب البيان.



