2024-02-26 18:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تستضيف بطولةُ اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة، 4 منتخباتٍ من خارج الإقليم بمشاركة العراق.

وتقام البطولةُ في مدينةِ الإحساء بالمملكة العربية السعوديّة ابتداءً من 20 آذار/ مارس 2024 بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية والأردن والعراق والإمارات إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوفٍ، وتلبيةً لدعوةِ اتحاد غرب آسيا لهم للمُشاركةِ في هذه النسخة.

وتأتي دعوةُ منتخبات من خارج الإقليم استكمالاً لخططِ اتحاد غرب آسيا الرامية إلى تَوسيعِ رقعة المشاركات، وإفساح المجال أمام منتخباتِ الاتحادات الأهلية لخوض مبارياتٍ مع منافسين من خارج المنطقة بغرض التنوع، واكتساب المزيد من الخبرات.

وتعدّ مشاركةُ منتخبات خارج الإقليم في بطولة تحت 23 عاماً الخامسة تجربةً أخرى بعد النسخةِ الرابعة من البطولة نفسها التي أقيمت صيف العام 2023 الماضي، حينما تمت دعوةُ المنتخب الإيراني، إلى جانب بطولةِ اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات المقامة حالياً في جدة والتي تشهد مشاركةَ منتخبي غوام ونيبال.

كما ستشكل هذه الخطوةُ، والبطولة بشكلٍ عامٍ، محطةً مهمةً للمنتخبات، خصوصاً أنها تسبقُ مشاركتها في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في العاصمةِ القطرية الدوحة في نيسان/ أبريل 2024، وهو الأمرُ الذي دفعَ اتحادَ غرب آسيا لاختيار هذا الموعدِ لها تحديداً لمنح منتخبات الإقليم المتأهلة إلى هذا الاستحقاق القاري فرصةَ التحضير والإعداد.

وفي السياق نفسه، حدّد اتحادُ غرب آسيا يوم 3 آذار/ مارس 2024 موعداً لسحب قُرعةِ البطولة، بحيث يتمّ نقلها مباشرةً عبر قناةِ الاتحاد على يوتيوب.

يشار إلى أن النسخةَ الرابعة من البُطولةِ أقيمت في العراق عام 2023، وظفر المنتخبُ المضيف باللقب على حساب المنتخبِ الإيراني، فيما كان الاتحادُ السعودي استضافَ خلال تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022 النسخةَ الثالثة، وفاز المنتخبُ السعودي باللقب، مقابل حلول المنتخبِ القطري بالمركز الثاني، وسوريا ثالثاً.

كما سبق أن استضافَ الاتحاد السعوديّ النسخةَ الثانية من البطولة عام 2021، ووقتها فاز المنتخبُ الأردني باللقب على حساب صاحب الضيافة الذي حلَ وصيفاً، فيما أقيمت النسخةُ الأولى عام 2015 في قطر، وحل بها المنتخبُ السوري ثانياً والقطري ثالثاً، وإيران أولاً.

المصدر: وكالات