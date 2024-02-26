2024-02-26 18:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوّت مجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، على تعيين اللواء فلاح شغاتي مساعداً للأمين العام.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس وزراء الداخلية العرب، وخلال انعقاد جلسته الحادية والأربعين، صوت بالإجماع على تعيين اللواء فلاح شغاتي مساعد وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات، مساعداً للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب".



