المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر تخفيض الرسوم الكمركية على المواشي والأغنام المستوردة

2024-02-26 18:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، تخفيض الرسوم الجمركية على المواشي والأغنام المستوردة بنسبة 50 بالمئة ولمدة سنة واحدة. وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته ايرث نيوز إن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ترأس، اليوم، الجلسة السابعة للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسادة وزراء الزراعة […]

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