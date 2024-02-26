2024-02-26 18:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه اليوم (الاثنين) وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري «عمق العلاقات الاستراتيجية الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين»، التي تعكسها المكانة الخاصة والرعاية والاهتمام الكبيرين من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملك سلمان بن عبد العزيز، و الأمير الحسين ولي العهد، وأخيه الأمير محمد بن سلمان، […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء الأردني: تطابق في المواقف السعودية – الأردنية إزاء مختلف القضايا أولاً على ايرث نيوز.