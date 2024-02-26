2024-02-26 18:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم الاثنين، عن قرب احالة 50 محلة سكنية ضمن حدود العاصمة لاعادة تطويرها واكسائها في اطار حملة بغداد اجمل التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء . جاء ذلك خلال جولة ميدانية له ضمن قاطع بلدية الأعظمية رفقة مديري عامي بلدية الأعظمية ودائرة المشاريع لمتابعة الخدمات البلدية المقدمة […]

ظهرت المقالة امين بغداد يعلن قرب احالة 50 محلة سكنية في العاصمة للتطوير والاكساء أولاً على ايرث نيوز.