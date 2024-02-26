2024-02-26 18:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عين مجلس وزراء الداخلية العرب، اللواء فلاح شغاتي مساعداً للأمين العام للمجلس. وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته ايرث نيوز “خلال انعقاد جلسته الحادية والأربعين صوت بالإجماع على تعيين اللواء فلاح شغاتي مساعد وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات، مساعداً للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب”.

ظهرت المقالة اللواء فلاح شغاتي مساعداً للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أولاً على ايرث نيوز.