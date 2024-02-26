2024-02-26 18:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

بحثت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، ملفات التحول الرقمي والانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6. وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد التقى اليوم الإثنين على هامش المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2024 المنعقد في مدينة برشلونة، رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات محمد بن عمر”. […]

ظهرت المقالة الإعلام والاتصالات تبحث الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6 أولاً على ايرث نيوز.