أمين بغداد: مقبلون على إحالة (50) محلة سكنية وشوارع رئيسية للإكساء

2024-02-26 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الاثنين، عن قرب إحالة (50) محلة سكنية وشوارع رئيسية للاكساء والتطوير.وقالت أمانة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمين بغداد عمار موسى كاظم، أجرى جولة ميدانية ضمن قاطع بلدية الأعظمية برفقة مديري عامي بلدية الأعظمية ودائرة المشاريع لمتابعة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والاطلاع على أعمال تطوير وإكساء الطرق ضمن حملة الإكساء".وأضافت، أن "الجولة تضمنت قاطع بلدية الأعظمية لتفقد الخدمات البلدية ومتابعة اعمال تطوير وإكساء الشوارع الرئيسة من قبل دائرة المشاريع ضمن حملة الإكساء التي أطلقتها امانة بغداد ولازالت مستمرة".وأكد كاظم أن "أمانة بغداد مقبلة على إحالة (50) محلة سكنية وعدد من الشوارع الرئيسة ضمن حدود العاصمة لإعادة اكسائها ضمن خطة هذا العام الى جانب التأثيث ونصب اعمدة الانارة"، مشيرا الى ان "ذلك جاء في إطار حملة بغداد اجمل التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بواقع الخدمات في العاصمة بغداد ".واطلع الأمين على أعمال اكساء وتطوير شارع كورنيش الأعظمية من قبل دائرة المشاريع ضمن حملة الإكساء التي اطلقتها امانة بغداد وشملت المرحلة الأولى منها 200 ألف م2 ضمن قاطع كل دائرة بلدية.وذكر أن "دائرة المشاريع وبالتعاون مع الدائرة البلدية أنجزت سابقاً خلال هذا العام والعام المنصرم اعمال تطوير شوارع (المغرب و فلسطين و الكورنيش و الامام الاعظم و بيرم التونسي والضباط وعمر بن عبد العزيز وابي طالب والمشاتل وسهام متولي والشباب )"، لافتا الى انه "تم انجاز اعمال تطوير محلات 312 و314 و316 إضافة الى اكساء عدد من الأزقة".