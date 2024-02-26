العبودي يؤكد ضرورة توفير الإمكانات المتاحة لتطوير بيئة الابتكار في الجامعات

2024-02-26 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، حرصه على توفير الإمكانات المتاحة لتطوير بيئة الابتكار في الجامعات وتلبية احتياجات المجتمع المنسجمة مع أهداف التنمية.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العبودي افتتح معرض الوظائف والابتكار الخامس في الجامعة التقنية الوسطى بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص".وأضاف البيان، أن" الوزير بحضور جمع من النواب ورؤساء الجامعات والتدريسيين والطلبة وممثلي القطاع الخاص اطلع على عروض الابتكارات وبراءات الاختراع العلمية وأعرب عن حرصه على توفير الإمكانات المتاحة لتطوير بيئة الابتكار في الجامعات وتلبية احتياجات المجتمع المنسجمة مع أهداف التنمية".وأشاد العبودي بحسب البيان" بهذا النوع من المعارض التخصصية التي توفر فرصا نوعية للقطاعات المختلفة للإفادة من البحوث العلمية والابتكارات وتطبيقها وتقديم الحلول للمشكلات التنموية فضلا عن إعطاء الزخم باتجاه التدريب والتطوير والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص".وأكد على "أهمية ربط مسارات البيئة الجامعية وتخصصاتها العلمية وبرامجها ومخرجاتها مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل".