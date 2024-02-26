لمدة سنة.. المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش ارتفاع أسعار اللحوم: خفض الضرائب بنسبة 50%

2024-02-26 18:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين، مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الكمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح والتربية (المواشي والأغنام) بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، "ترأس وزير الخارجية، فؤاد حسين الجلسة السابعة للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور وزير التخطيط ووزراء الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان "قرر المجلس الموافقة على إكمال مشروع انشاء شارع خدمي يربط دوار الساعة بدوار الرحاب في مدينة الفلوجة، كما وافق المجلس على إدراج مكونات تجهيز ونصب خط انتاجي بمعمل تنقية البذور في محافظة نينوى" .

وتابع البيان "نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الاسواق العراقية وللمساهمة في تخفيض الأسعار، وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة واوصى الى مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الكمركية على الحيوانات الحية المستوردة لاغراض الذبح والتربية ( المواشي والأغنام ) بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة".