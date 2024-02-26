بارزاني في واشنطن: سيرمي "المكبوت في صدر الإقليم" على طاولة كبار المسؤولين

2024-02-26 18:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، عن أبرز الملفات التي سيبحثها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الزيارة ستبحث ملفات أمنية وعسكرية وأهمها وجود التحالف الدولي على أرض العراق والإقليم بشكل عام".

وأضاف أن "الزيارة ستبحث حماية أرض الإقليم والتنسيق بين البيشمركة والتحالف الدولي واستمرار الدعم الأمريكي للقوات الكردية، كما أن الزيارة ستبحث وخاصة في اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ملف توحيد البيشمركة وخاصة قوات 70، وقوات 80 بمؤسسة واحدة".

وأشار إلى أن "الجانب الآخر من الزيارة سيركز على الخلافات بين بغداد وأربيل والضغط الذي يمارس ضد كردستان ومحاولة تقليل صلاحيات الإقليم".

وعبرت حكومة الاقليم عن رفضها لقرارات المحكمة الاتحادية العليا الاخيرة والمتعلقة بالحكم بعدم دستورية وإلغاء بعض فقرات قانون انتخابات برلمان كردستان، وكذلك توطين رواتب الموظفين في الاقليم ودفع رواتبهم من بغداد بشكل مباشر، وهو الامر الذي تعتبره حكومة الإقليم "تقويضًا" لكيان وسلطة الإقليم الدستورية.

ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، امس الأحد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك تلبية لدعوة رسمية، ومن المقرر أن يعقد خلال زيارته، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والكونغرس.