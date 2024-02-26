العراق يخفض الرسوم الكمركية على المواشي والأغنام المستوردة بنسبة 50 بالمئة

2024-02-26 18:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد اليوم الإثنين (26 شباط 2024) تخفيض الرسوم الكمركية على المواشي والأغنام المستوردة بنسبة 50 بالمئة ولمدة سنة واحدة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس اليوم الاثنين، الجلسة السابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وقرر المجلس "الموافقة على إكمال مشروع إنشاء شارع خدمي يربط دوار الساعة بدوار الرحاب في مدينة الفلوجة، كما وافق المجلس على إدراج مكونات تجهيز ونصب خط إنتاجي بمعمل تنقية البذور في محافظة نينوى.

وأشار الى أنه "ونظراً لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق العراقية وللمساهمة في تخفيض الأسعار، وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة وأوصى الى مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الكمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح والتربية (المواشي والاغنام) بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة".







