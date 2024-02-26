2024-02-26 19:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الإثنين (26 شباط 2024) بأنَّ ملاكاتها في مُحافظة نينوى ضبطت ثلاثة مُتَّهمين في مُديريَّة گمرك المنطقة الشماليَّـة؛ لقيامهم بعمليَّات ابتزازٍ ورشوةٍ.

وذكر بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، ان "عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى في سيطرة سدّ الموصل، انتقلت إلى السيطرة التي تقع بين مُحافظتي نينوى ودهوك وتمكَّنت من ضبط ثلاثةٍ من مُنتسبي مُديريَّة گمرك المنطقة الشماليَّة؛ على خلفيَّة مُمارستهم عمليَّات ابتزازٍ للتُّجَّار وسوَّاق الشاحنات الذين يمرُّون عبر السيطرة".

وأضاف إنَّ "المُتَّهمين يساومون التُّجَّار والــسُّوَّاق ويجــبرونهـم على دفع مبالغ ماليَّةٍ (رشوةٍ)؛ لقاء السماح بدخول العجلات وهي مُحمَّلةٌ بالموادّ إلى مدينة الموصل، مُشيراً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت بعد إجراء التحرّيات اللازمة واستحصال قرارٍ قضائيٍّ،" لافتاً إلى أنَّ "عمليَّات الابتزاز تمَّت عن طريق إرسال البرقيات والمُوافقات بالهاتف".

وأوضح البيان أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط خمسة هواتف بحوزة المُتَّهمين كانت تُستخدَمُ في تسيير أعمال الابتزاز والرشوة، مُبيّنةً أنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".



